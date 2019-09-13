Центробанк накажет российские банки за плохую защиту от хакеров

Центробанк уже до конца 2019 года создаст так называемые “риск-профили” для кредитных и некредитных финансовых организаций, в которых будет демонстрировать уровень информационной безопасности. Так, получение банком или другой финансовой организацией низкого риск-профиля будет иметь заметные последствия.

”Риск-профиль - это некий обобщенный показатель, вычисляемая вероятность, которая формируется на основании нескольких групп показателей. Прежде всего, это доля несанкционированных операций и показания операционной надежности”, — сообщил Сычев.