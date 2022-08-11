Центробанк не поддержал блокировку переводов больше 10 тысяч рублей

В регуляторе напомнили, что дополнительные меры контроля переводов и так существуют — СМС-пароли и ПИН-коды. Какие-либо дополнительные меры не несут смысла и пользы.

Несмотря на то, что авторы идеи контроля переводов стремятся к эффективной борьбе с мошенничеством, люди, которые подверглись влиянию злоумышленников всё равно подтверждают перевод. Поэтому в ЦБ предложили бороться с помощью другого механизма: ввести двухдневный «период охлаждения», за который отправитель может отменить перевод на счёт тех, кто выводит и снимает похищенные средства.

«Учитывая, что методы социальной инженерии остаются основным инструментом злоумышленников, то граждане даже при наличии механизма подтверждения банковской операции, будучи введёнными в заблуждение, всё равно подтверждают денежные переводы», — подчеркнули в Банке России.