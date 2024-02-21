Центробанк отозвал у Киви-банка лицензию на осуществление деятельности

Опубликовано 21 февраля 2024, 11:41
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Центробанк отозвал у Киви-банка лицензию на осуществление деятельностиЗа неоднократные нарушения
Банк России отозвал лицензию у Киви-банка на осуществление банковских операций. Основная причина — неоднократное нарушение требований российского регулятора.
Также одной из причин стало нарушение Киви-банком «антиотмывочного» законодательства. Поэтому ЦБ пять раз применял к Киви-банку различные меры воздействия, включая осуществление некоторых операций. К тому же вскрылись и «многочисленные случаи открытия банком QIWI-кошельков с использованием персональных данных физлиц без их ведома и проведения по ним операций».
Сообщается, что отзыв лицензии у Киви-банка — первый с августа 2022 года.