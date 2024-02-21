Центробанк отозвал у Киви-банка лицензию на осуществление деятельности

Также одной из причин стало нарушение Киви-банком «антиотмывочного» законодательства. Поэтому ЦБ пять раз применял к Киви-банку различные меры воздействия, включая осуществление некоторых операций. К тому же вскрылись и «многочисленные случаи открытия банком QIWI-кошельков с использованием персональных данных физлиц без их ведома и проведения по ним операций».

Сообщается, что отзыв лицензии у Киви-банка — первый с августа 2022 года.