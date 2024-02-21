Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Наука и технологии
Опубликовано 21 февраля 2024, 11:41
1 мин.

Центробанк отозвал у Киви-банка лицензию на осуществление деятельности

За неоднократные нарушения
Банк России отозвал лицензию у Киви-банка на осуществление банковских операций. Основная причина — неоднократное нарушение требований российского регулятора.

Также одной из причин стало нарушение Киви-банком «антиотмывочного» законодательства. Поэтому ЦБ пять раз применял к Киви-банку различные меры воздействия, включая осуществление некоторых операций. К тому же вскрылись и «многочисленные случаи открытия банком QIWI-кошельков с использованием персональных данных физлиц без их ведома и проведения по ним операций».

Сообщается, что отзыв лицензии у Киви-банка — первый с августа 2022 года.

Источник:RB.RU
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#Россия
,
#QIWI
,
#Банк России
,
#лицензия
,
#банки