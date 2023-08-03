Центробанк показал логотип цифрового рубля

Центральный банк России представил логотип цифрового рубля.

Логотип национальной цифровой валюты — цифрового рубля — был одобрен Советом директоров Банка России. Этот логотип состоит из двух элементов: знака рубля и окружности, которая связывает его. Этот дизайн отражает форму традиционной монеты и также имеет связь с логотипом самого Банка России.

Цветовая гамма логотипа включает кораллово-алый (оттенок красного) и белый: либо белое изображение на красном фоне, либо красное изображение на белом фоне. Это выбрано для яркости и контрастности.

Таким образом, логотип цифрового рубля представляет собой стильный и современный дизайн, связанный с традиционными символами национальной валюты. Это визуальное представление новой финансовой реальности, которая приносит свои инновации в мир денег.