Центробанк предлагает перечислять зарплату по телефону

Банк России может избавить россиян от «зарплатного рабства», разрешив переводить зарплату по номеру телефона. Об этом сообщила журналистам первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова на съезде Ассоциации российских банков.

Центробанк планирует проработать с банками вопрос, нужно ли в системе быстрых платежей делать функцию переводов от юрлица физлицу. По словам Скоробогатовой, абсолютно правильно и справедливо дать возможность человеку вне зависимости от того, где он работает, получать зарплату в банк, который он хочет.

Отметим, что Центробанк является оператором системы быстрых платежей. Она заработала в феврале и позволяет переводить деньги между физическими лицами по номеру телефона, в том числе и между клиентами разных банков. Сейчас в системе быстрых платежей подключено 12 участников.