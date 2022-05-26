Центробанк предупредил о новой волне телефонного мошенничества

По словам Уварова, Центробанк заблокировал порядка 25 тысяч мошеннических номеров, что на 13% больше, чем в апреле и в 3 раза больше, чем в марте.

Также специалист отметил, что зачастую мошенники звонят с городских номеров.

«В мае мы наблюдали рост активности телефонного мошенничества. По предварительным данным, с начала месяца мы уже инициировали блокировку практически более 25 тысяч номеров – это больше на 13%, чем в апреле, и в три раза больше, чем в марте», — рассказал Уваров.