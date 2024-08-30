Центробанк рассказал об увеличении участников пилота по цифровому рублю

Опубликовано 30 августа 2024, 15:161 мин.
Центробанк рассказал об увеличении участников пилота по цифровому рублюВ проект включат до 9 тысяч человек
Банк России сообщил о расширении пилотного проекта по цифровому рублю на большее количество участников. Ранее в пилоте участвовали 600 человек и 22 компании, теперь будут подключены до 9000 человек и 1200 компаний.
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Появятся и новые возможности для транзакций цифрового рубля: оплата по динамическому QR-коду и переводы между компаниями. Доступными, как и ранее, будут открытие, закрытие и пополнение цифровых рублёвых кошельков, переводы между гражданами, оплата товаров и услуг, автоплатежи. В ЦБ напомнили, что один цифровой рубль равен одному наличному рублю.
«Цифровой рубль — это цифровая форма национальной валюты, удобное и безопасное средство для платежей и переводов. И люди, и компании будут сами выбирать, какой именно формой рубля пользоваться», — напомнили в ЦБ РФ.