Центробанк рассказал об увеличении участников пилота по цифровому рублю

Появятся и новые возможности для транзакций цифрового рубля: оплата по динамическому QR-коду и переводы между компаниями. Доступными, как и ранее, будут открытие, закрытие и пополнение цифровых рублёвых кошельков, переводы между гражданами, оплата товаров и услуг, автоплатежи. В ЦБ напомнили, что один цифровой рубль равен одному наличному рублю.

«Цифровой рубль — это цифровая форма национальной валюты, удобное и безопасное средство для платежей и переводов. И люди, и компании будут сами выбирать, какой именно формой рубля пользоваться», — напомнили в ЦБ РФ.