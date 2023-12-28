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Наука и технологии
15:38, 28 декабря 2023
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Центробанк РФ раскрыл самые популярные фразы телефонных мошенников

Полезные знания

Центробанк России раскрыл список самых популярных фраз, которые используют телефонные мошенники.

Эти фразы часто применяются во время обмана через социальную инженерию, и знание их поможет гражданам избежать потери денег.

Вот некоторые из наиболее распространенных фраз мошенников:

  1. «Оформлена заявка на кредит» – если заявка на кредит не была отправлена, следует немедленно прекратить разговор.
  2. «Сотрудник Центробанка» – работники ЦБ не связываются с физическими лицами для совершения банковских операций.
  3. «Специальный и безопасный счет» – мошенники предлагают перевести деньги на такой счет для якобы сохранности, но на самом деле таких счетов не существует.
  4. «Идут следственные действия, помогите задержать мошенников и не разглашайте информацию» – правоохранительные органы не проводят процессуальные действия по телефону и не предлагают участия в задержании мошенников.
  5. «Ваши деньги пытаются похитить, зафиксирована подозрительная операция» – банки могут приостанавливать такие операции без участия клиента.
  6. «Истекает срок действия SIM-карты» – у SIM-карт мобильных операторов нет срока годности.
  7. «Продиктуйте код из SMS-сообщения» – код является аналогом собственноручной подписи, его нельзя пересылать или сообщать.
  8. «Вас беспокоит специалист финансовой безопасности, сотрудник службы безопасности банка» – мошенник в этом случае будет интересоваться данными карты или кодом из SMS.

Отметим, что в III квартале средняя сумма похищенных мошенниками денег у клиентов российских банков составила 12.4 тыс. рублей, что является минимальным значением с 2021 года.

Источник:Telegram
Автор:Булат Кармак
Теги:
#мошенники
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#центробанк
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