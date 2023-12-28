Центробанк РФ раскрыл самые популярные фразы телефонных мошенников

Эти фразы часто применяются во время обмана через социальную инженерию, и знание их поможет гражданам избежать потери денег.

Вот некоторые из наиболее распространенных фраз мошенников:

«Оформлена заявка на кредит» – если заявка на кредит не была отправлена, следует немедленно прекратить разговор. «Сотрудник Центробанка» – работники ЦБ не связываются с физическими лицами для совершения банковских операций. «Специальный и безопасный счет» – мошенники предлагают перевести деньги на такой счет для якобы сохранности, но на самом деле таких счетов не существует. «Идут следственные действия, помогите задержать мошенников и не разглашайте информацию» – правоохранительные органы не проводят процессуальные действия по телефону и не предлагают участия в задержании мошенников. «Ваши деньги пытаются похитить, зафиксирована подозрительная операция» – банки могут приостанавливать такие операции без участия клиента. «Истекает срок действия SIM-карты» – у SIM-карт мобильных операторов нет срока годности. «Продиктуйте код из SMS-сообщения» – код является аналогом собственноручной подписи, его нельзя пересылать или сообщать. «Вас беспокоит специалист финансовой безопасности, сотрудник службы безопасности банка» – мошенник в этом случае будет интересоваться данными карты или кодом из SMS.

Отметим, что в III квартале средняя сумма похищенных мошенниками денег у клиентов российских банков составила 12.4 тыс. рублей, что является минимальным значением с 2021 года.