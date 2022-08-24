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Центробанк России предложил обязать банки возвращать деньги, переведённые мошенникам

Чтобы обезопасить клиентов
Центральный банк России предложил ввести новые меры для безопасности переводов.
Центробанк России предложил обязать банки возвращать деньги, переведённые мошенникам

ЦБ подготовил поправки к закону о национальной платёжной системе, пересекающиеся с законопроектом об информационном обмене с МВД, уже принятом Госдумой в первом чтении. Согласно документу, предлагается ввести двухдневную «заморозку» на переводы, данные о которых содержатся в специальной базе регулятора. На основании этих же данных предлагается возвращать клиента деньги в полном объёме, если мошенникам перевод всё же ушёл.

Вернуть деньги банки будут обязаны в течение месяца, если средства были переведены мошенникам по России, и два месяца, если деньги ушли за рубеж.

Эксперты положительно оценили повышение безопасности переводов, но опасаются, что банки будут блокировать движение денег слишком часто. С другой стороны, база мошенников, которой владеет ЦБ, обновляется с задержкой в 5-7 дней, поэтому множество денег всё же уйдёт мошенникам.

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