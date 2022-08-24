Центробанк России предложил обязать банки возвращать деньги, переведённые мошенникам

ЦБ подготовил поправки к закону о национальной платёжной системе, пересекающиеся с законопроектом об информационном обмене с МВД, уже принятом Госдумой в первом чтении. Согласно документу, предлагается ввести двухдневную «заморозку» на переводы, данные о которых содержатся в специальной базе регулятора. На основании этих же данных предлагается возвращать клиента деньги в полном объёме, если мошенникам перевод всё же ушёл.

Вернуть деньги банки будут обязаны в течение месяца, если средства были переведены мошенникам по России, и два месяца, если деньги ушли за рубеж.

Эксперты положительно оценили повышение безопасности переводов, но опасаются, что банки будут блокировать движение денег слишком часто. С другой стороны, база мошенников, которой владеет ЦБ, обновляется с задержкой в 5-7 дней, поэтому множество денег всё же уйдёт мошенникам.