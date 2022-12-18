Центробанк России предупредил об опасности свободного обращения криптовалют в стране

По его словам, прежде всего криптовалюты нельзя разрешать в качестве инвестиционного инструмента. В таком случае цифровые активы будут использоваться как средство платежей внутри страны.

Заботкин отметил, что по этой причине единственное, для чего будет доступен экспериментально-правовой режим в случае принятия соответствующего закона — использование криптовалют для поддержки внешне-экономической деятельности.