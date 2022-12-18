Центробанк России предупредил об опасности свободного обращения криптовалют в стране

Центробанк России предупредил об опасности свободного обращения криптовалют в странеКриптовалюты могут стать средствами платежей
Заместитель председателя Центробанка России Алексей Заботкин рассказал об опасности разрешения свободного обращения криптовалют в стране.
Фото: Ammiac.com
По его словам, прежде всего криптовалюты нельзя разрешать в качестве инвестиционного инструмента. В таком случае цифровые активы будут использоваться как средство платежей внутри страны.
Заботкин отметил, что по этой причине единственное, для чего будет доступен экспериментально-правовой режим в случае принятия соответствующего закона — использование криптовалют для поддержки внешне-экономической деятельности.
Если разрешить свободное обращение криптовалюты как инвестиционного средства внутри страны, то неизбежно при расширении владения ею она станет шире использоваться, и широко использоваться как средство платежа. Противодействовать этому будет невозможно.