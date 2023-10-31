Центробанк сделает распознавание биометрии в банках удобнее для пожилых людей и инвалидов

Банк России планирует развивать систему дистанционной идентификации с помощью единой биометрической системы (ЕБС). Эта система позволит перевести финансовые, нефинансовые и государственные услуги в цифровой формат и сделать их более доступными для различных групп населения, включая людей с ограниченными возможностями и пожилых людей. Также это способствует конкуренции на финансовом рынке.

С изменениями в законодательстве стало возможным использовать ЕБС для предоставления разнообразных услуг как физическим, так и юридическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям. Банк России планирует интегрировать ЕБС и платформу коммерческих соглашений граждан по мере её развития. Также будет усовершенствован процесс регистрации биометрических данных и рассмотрена возможность видеоидентификации.

Эти шаги позволят сделать биометрическую идентификацию более удобной и эффективной, обеспечивая лучший доступ к различным услугам через цифровые технологии.