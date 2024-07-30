Центробанк уточнил сроки внедрения цифрового рубля по всей России

В России могут ввести цифровой рубль в полном объёме уже через год. Как рассказала глава Банка России Эльвира Набиуллина, текущий этап пилотного проекта по цифровому рублю будет расширен в ближайший месяц. Банки, участвующие в эксперименте, смогут подключиться к новой системе, и этот процесс постепенно охватит все больше участников.

По планам, если всё пойдёт по намеченному сценарию и пилоты пройдут успешно, то с июля 2025 года цифровой рубль может стать доступен для широкого использования. Этот переход будет происходить постепенно, чтобы обеспечить плавное внедрение новой валюты.

Набиуллина подчеркнула, что дальнейшее развитие проекта будет включать дополнительные расширения пилота, что позволит более тщательно подготовиться к массовому запуску цифрового рубля.