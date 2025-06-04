Стандартные серверные стойки весят от 700 до 1 100 килограммов, иногда достигая 1 300. Однако стойки, предназначенные для ИИ, могут превышать 1 800 килограммов из-за большого количества графических процессоров, сетевого оборудования и систем жидкостного охлаждения.

Когда таких стоек в одном центре десятки или сотни, нагрузка на пол становится критичной. Это приводит к изменениям в проектировании дата-центров. Все чаще отказываются от приподнятых полов, так как их укрепление выходит слишком дорого. Вместо этого используют бетонную плиту без дополнительных конструкций.

Также уменьшается количество многоэтажных центров обработки данных. Одноэтажные здания позволяют избежать затрат на усиление перекрытий. Многие компании сейчас отказываются от второго этажа, потому что его строительство значительно увеличивает общую стоимость объекта.

Переоборудование уже существующих зданий под нужды ИИ тоже вызывает трудности. Инженерам приходится пересматривать прочность конструкций, высоту потолков и другие параметры. В результате снова растет интерес к промышленным зданиям прошлого — старым заводам и складам, которые уже имеют прочные полы и подключение к электросетям.