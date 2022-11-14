Цену первого AR/VR-шлема Apple назвали оправданной. Гарнитура будет стоить около 3000 долларов

Теперь же популярный журналист отметил, что устройство хоть и будет дорогим, но эта цена более чем оправдана. Речь идёт об авторе Bloomberg Марке Гурмане. По его словам, новинка Apple будет стоить около 3000 долларов.

Это продукт высокого класса будет оснащён чипом уровня M2, более 10 камерами, расположенными снаружи и внутри устройства, и дисплеями с самым высоким разрешением, которые когда-либо использовались в гарнитурах массового рынка. Марк Гурман

Всё это говорит нам о том, что Apple AR/VR будет вполне самостоятельным устройством, не требующим подключения к компьютеру или ноутбуку. В то же время его производительность будет эквивалентна портативному компьютеру Mac.