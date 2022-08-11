Цены на какие гаджеты упали в России в июле

Так, в период с июня по июль компьютеры-моноблоки подешевели на 4,5%. При этом в сегменте телевизоров снижение цены более скромное — всего на 2,2%.

Миксеры с блендерами, а также телерадиотовары стали стоить на 4,8% и 2,13% дешевле соответственно. И всё это за тот же период — с июня по июль 2022 года.

Стоит отметить, что на фоне мартовского роста цен, Федеральная антимонопольная служба запустила процесс проверки продавцов электроники и бытовой техники. Учитывая, что находились компании, которые резко увеличивали цены на товары на несколько сотен процентов, такой шаг вполне оправдан.