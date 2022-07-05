Цены на уровне февральских: параллельный импорт вернул MacBook в Россию

Помимо этого, устройства можно найти в сети М.Видео-Эльдорадо, а также на Wildberries и прочих интернет-магазинах. Самое интересное, что цены на MacBook находятся на уровне, близком к февральскому.

Более того, эксперты отмечают, что на данный момент нет никакой разницы в стоимости между «белыми» девайсами, ввезёнными еще до санкций, и «параллельными». Они же объяснили, с чем связана невысокая наценка на устройства Apple: