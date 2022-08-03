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Цены новых «умных» часов Samsung Galaxy Watch 5 утекли в Сеть за неделю до анонса

Они оказались не такими уж и кусачими
Уже на следующей неделе, 10 августа, состоится очередное мероприятие Galaxy Unpacked от Samsung. На нём нас ждёт анонс множества интересных новинок.
Цены новых «умных» часов Samsung Galaxy Watch 5 утекли в Сеть за неделю до анонса

В том числе и свежих смарт-часов бренда — Galaxy Watch 5 и Galaxy Watch 5 Pro. И вот, как это часто бывает, незадолго до презентации, в Сети появилась информация о новинках.

По данным инсайдеров, стартовая цена Galaxy Watch 5 составит около 270 долларов за 40-мм модель и 300 долларов за модель на 44 мм. Что же до Galaxy Watch 5 Pro, то нас ждёт одна-единственная модель на 45 мм. За неё компания попросит около 435 долларов.

Цены новых «умных» часов Samsung Galaxy Watch 5 утекли в Сеть за неделю до анонса

Напомним, что более ранние утечки гласили, что новое поколение «умных» часов Samsung внешне будет максимально похожим на прошлое. Основные изменения могут скрываться в «железной» части.

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