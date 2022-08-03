Цены новых «умных» часов Samsung Galaxy Watch 5 утекли в Сеть за неделю до анонса

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Цены новых «умных» часов Samsung Galaxy Watch 5 утекли в Сеть за неделю до анонсаОни оказались не такими уж и кусачими
Уже на следующей неделе, 10 августа, состоится очередное мероприятие Galaxy Unpacked от Samsung. На нём нас ждёт анонс множества интересных новинок.
В том числе и свежих смарт-часов бренда — Galaxy Watch 5 и Galaxy Watch 5 Pro. И вот, как это часто бывает, незадолго до презентации, в Сети появилась информация о новинках.
По данным инсайдеров, стартовая цена Galaxy Watch 5 составит около 270 долларов за 40-мм модель и 300 долларов за модель на 44 мм. Что же до Galaxy Watch 5 Pro, то нас ждёт одна-единственная модель на 45 мм. За неё компания попросит около 435 долларов.
Напомним, что более ранние утечки гласили, что новое поколение «умных» часов Samsung внешне будет максимально похожим на прошлое. Основные изменения могут скрываться в «железной» части.