Цены новых «умных» часов Samsung Galaxy Watch 5 утекли в Сеть за неделю до анонса

В том числе и свежих смарт-часов бренда — Galaxy Watch 5 и Galaxy Watch 5 Pro. И вот, как это часто бывает, незадолго до презентации, в Сети появилась информация о новинках.

По данным инсайдеров, стартовая цена Galaxy Watch 5 составит около 270 долларов за 40-мм модель и 300 долларов за модель на 44 мм. Что же до Galaxy Watch 5 Pro, то нас ждёт одна-единственная модель на 45 мм. За неё компания попросит около 435 долларов.