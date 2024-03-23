ЦЕРН продолжит работу с некоторыми российскими учёными

Европейская организация по ядерным исследования (ЦЕРН) прекратит сотрудничество с российскими институтами, но продолжит работу с российскими учёными, не привязанными к российским институтам. Официальный представитель ЦЕРН, Арно Марсолье, подчеркнул, что это решение касается сотрудничества с институтами, но не учёных.

В настоящее время неизвестно, сколько российских учёных сможет продолжить работу с ЦЕРН и возможно ли в будущем возобновление сотрудничества с российскими институтами. Важен вопрос доступа к результатам экспериментов для учёных российских институтов после 30 ноября. Это вызывает определённые затруднения, так как в их работе используются компоненты, созданные в России.