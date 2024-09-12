CERN внедрит ИИ для повышения эффективности ускорителей частиц

В рамках EPA была разработана стратегия, включающая девять направлений работы, которые будут внедряться в течение нескольких лет до начала работы High Luminosity LHC (HL-LHC). Одним из ключевых аспектов является использование ИИ для автоматизации процессов и улучшения точности управления магнитами ускорителей.

Например, ИИ поможет справиться с магнитным гистерезисом, что позволит избежать ошибок в поле и улучшить качество пучка. Текущие методы коррекции полей требуют значительных временных и энергетических затрат, а ИИ способен на основе исторических данных создавать точные модели для исправления ошибок.

Проект также включает автоматизацию таких процессов, как заполнение большого адронного коллайдера, управление параметрами и восстановление после ошибок. Ожидается, что использование ИИ и автоматизации позволит сократить время работы ускорителей, улучшить качество физического исследования и снизить общий расход энергии.