Чай оказался уничтожающим COVID-19 в слюне напитком

По мнению ученых, за ликвидацию вируса могут отвечать антиоксиданты катехины, содержащиеся в листьях чая. Именно они в процессе обработки создают другие биологически активные вещества. В рамках экспериментов было подтверждено, что черный чай способствует снижению титра коронавируса до неопределяемого.

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