Чай оказался уничтожающим COVID-19 в слюне напитком
По данным источников, такой эффект достигается за счет особенностей состава чая. В частности, в нем есть вещества, которые могут разрушать белок вокруг вируса, помогающий ему проникать внутрь клетки.
В чае есть дубильные вещества, в частности танин. Это мощный денатурирующий агент, который вызывает разрушение белков, в том числе и вирусных. Поэтому чем крепче чай, тем больше танина и тем выше эффект инактивации вирус.
По мнению ученых, за ликвидацию вируса могут отвечать антиоксиданты катехины, содержащиеся в листьях чая. Именно они в процессе обработки создают другие биологически активные вещества. В рамках экспериментов было подтверждено, что черный чай способствует снижению титра коронавируса до неопределяемого.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.