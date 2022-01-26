Чайный гриб оказался одним из лучших фильтраторов воды

Эксперименты исследователей из Технологического университета Монтаны и Государственного университета Аризоны показали, что мембраны, выращенные из культур комбучи (под этим названием чайный гриб известен за пределами России), лучше предотвращают образование биопленок - значительной проблемы в фильтрации воды - чем существующие коммерческие мембраны.

Ранее ученые из Массачусетского технологического института и Имперского колледжа Лондона создали из SCOBY (культур комбучи) новые виды прочных "живых материалов", которые однажды могут быть использованы в качестве биосенсоров. Эти материалы могут помочь очистить воду или обнаружить повреждение "умных" упаковочных материалов.