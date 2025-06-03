Character.AI открыла видеофункции всем желающим для создания собственного анимированного шоу с ИИ

Теперь пользователи могут создавать до пяти видео в день, а затем публиковать их в новой соцленте. С AvatarFX можно загрузить фото, выбрать голос и прописать реплики для персонажа.

Видео можно объединять в Scenes — короткие истории с участием ИИ. Streams позволяют создавать взаимодействия между двумя персонажами в реальном времени. Обе функции направлены на превращение общения с ИИ в полноценное анимированное шоу.

Однако у платформы неоднозначная репутация: ранее сообщалось о случаях злоупотреблений, в том числе трагических, связанных с подростками. Character.AI утверждает, что блокирует загрузку фотографий реальных людей, а каждое видео содержит водяной знак — хоть и его можно обойти.

Разработчики обещают «безопасную и креативную среду», но возможности новых функций уже вызывают вопросы о потенциальных рисках.