Чарльз Дарвин, принцесса Диана и другие: в Британии решили уничтожить 100 млн завещаний

Чарльз Дарвин, принцесса Диана и другие: в Британии решили уничтожить 100 млн завещанийИ при чем тут оцифровка
Министерство юстиции Великобритании рассматривает план оцифровки, который может привести к уничтожению 100 миллионов исторических завещаний с целью сэкономить всего 4,5 миллиона фунтов стерлингов в год. Критики, в том числе ведущие историки, назвали это предложение «чистейшим вандализмом» и предупредили о потенциальной потере бесценных исторических документов.
Хотя правительство намерено сохранить (но надолго ли) завещания таких знаменитостей, как Чарльз Дарвин и принцесса Диана, остальные будут уничтожены всего через 25 лет, оставив после себя лишь цифровые копии. Возмущенные историки, архивисты и генеалоги утверждают, что этот шаг рискует стереть наследие обычных людей, которые могли бы стать исторически значимыми.
Споры разворачиваются на фоне уязвимости цифровых архивов, о чем свидетельствует недавняя кибератака на Британскую библиотеку. Критики подчеркивают, что оригиналы документов содержат незаменимые сведения, и призывают правительство пересмотреть свою «банальную» и «крайне плохую идею».
Пока судьба этих исторических сокровищ висит на волоске, мир следит за тем, одержит ли оцифровка победу над сохранением.