Наука и технологии
13:55, 20 декабря 2023
1 мин.

Чарльз Дарвин, принцесса Диана и другие: в Британии решили уничтожить 100 млн завещаний

И при чем тут оцифровка

Министерство юстиции Великобритании рассматривает план оцифровки, который может привести к уничтожению 100 миллионов исторических завещаний с целью сэкономить всего 4,5 миллиона фунтов стерлингов в год. Критики, в том числе ведущие историки, назвали это предложение «чистейшим вандализмом» и предупредили о потенциальной потере бесценных исторических документов.

Хотя правительство намерено сохранить (но надолго ли) завещания таких знаменитостей, как Чарльз Дарвин и принцесса Диана, остальные будут уничтожены всего через 25 лет, оставив после себя лишь цифровые копии. Возмущенные историки, архивисты и генеалоги утверждают, что этот шаг рискует стереть наследие обычных людей, которые могли бы стать исторически значимыми.

Споры разворачиваются на фоне уязвимости цифровых архивов, о чем свидетельствует недавняя кибератака на Британскую библиотеку. Критики подчеркивают, что оригиналы документов содержат незаменимые сведения, и призывают правительство пересмотреть свою «банальную» и «крайне плохую идею».

Пока судьба этих исторических сокровищ висит на волоске, мир следит за тем, одержит ли оцифровка победу над сохранением.

Источник:The Guardian
Автор:Булат Кармак
Теги:
#критика
,
#эволюция
,
#скандал
,
#Великобритания
Новости партнеров
Новости партнеров