Чарльз Дарвин, принцесса Диана и другие: в Британии решили уничтожить 100 млн завещаний

Хотя правительство намерено сохранить (но надолго ли) завещания таких знаменитостей, как Чарльз Дарвин и принцесса Диана, остальные будут уничтожены всего через 25 лет, оставив после себя лишь цифровые копии. Возмущенные историки, архивисты и генеалоги утверждают, что этот шаг рискует стереть наследие обычных людей, которые могли бы стать исторически значимыми.

Споры разворачиваются на фоне уязвимости цифровых архивов, о чем свидетельствует недавняя кибератака на Британскую библиотеку. Критики подчеркивают, что оригиналы документов содержат незаменимые сведения, и призывают правительство пересмотреть свою «банальную» и «крайне плохую идею».

Пока судьба этих исторических сокровищ висит на волоске, мир следит за тем, одержит ли оцифровка победу над сохранением.