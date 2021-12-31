Чаще всего депрессией болеют люди, которые стремятся к счастью

Как заметил Хансен, счастье не является естественной для человека эмоцией, это стремление создано искусственно, соцсетями и стандартами современного общества. Более естественно для человека чувство тревоги, выработанное в процессе эволюции. По словам эксперта, от депрессии наиболее страдают люди, для которых идея счастья является основной в жизни.

«Нехватка сна, длительный стресс, малоподвижный образ жизни и чрезмерное потребление чужих отфотошопленных фотографий в социальных сетях могут стать сигналами, которые ваш мозг истолкует как "я нахожусь в опасном мире" или "я недостаточно хорош". И тогда он заставит вас прятаться и чувствовать себя плохо», — подчеркнул Андерс Хансен.