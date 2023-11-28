Чаще всего люди смотрят порно... в рабочее время

Это выявил британский регулятор связи Ofcom в своём последнем исследовании «Online Nation», посвящённом цифровой жизни жителей Британии.

Согласно данным, собранным в мае 2023 года, хотя большинство взрослых пользователей и посещали порносайты в рабочее время, они проводили на них больше времени с полуночи до 8:59 утра.

В среднем, каждый из них проводил на сайтах в ночное время 59 минут, в сравнении с 55 минутами в утренние и дневные часы.

В целом, 29% взрослых жителей страны посетили онлайн-сервисы с порнографическим контентом в мае 2023 года. Среди них большинство составляли мужчины (73%), в то время как женщины составили 27%. Это примерно 10,1 млн мужчин и 3,7 млн женщин соответственно.