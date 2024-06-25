Часть китайской ракеты упала на деревню, выпустив химикаты

По данным СМИ, первая ступень ракеты Long March 2C упала «неконтролируемо», выбрасывая тетроксид азота — высокотоксичное химическое вещество.

Хотя новый китайский прибрежный космодром на острове Хайнань призван снизить такие риски, на данный момент множество ракет с токсичным топливом по-прежнему запускаются с территорий, близких к населенным пунктам.

Сообщений о травмах или материальном ущербе в результате этого инцидента не поступало, однако он «подчеркивает постоянную обеспокоенность общественности», пишут эксперты.