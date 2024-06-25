Часть китайской ракеты упала на деревню, выпустив химикаты

Опубликовано 25 июня 2024, 11:15
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Часть китайской ракеты упала на деревню, выпустив химикатыНе повезло
В Сети распространились кадры, как обломки китайской космической ракеты падают на деревню на юго-западе страны, а жители убегают, видя, как темно-желтый дым заполняет небо. Предполагается, что обломки принадлежат ракете Long March 2C, запущенной 22 июня для совместной китайско-французской миссии по изучению гамма-всплесков.
© Ferra.ru
По данным СМИ, первая ступень ракеты Long March 2C упала «неконтролируемо», выбрасывая тетроксид азота — высокотоксичное химическое вещество.
Хотя новый китайский прибрежный космодром на острове Хайнань призван снизить такие риски, на данный момент множество ракет с токсичным топливом по-прежнему запускаются с территорий, близких к населенным пунктам.
Сообщений о травмах или материальном ущербе в результате этого инцидента не поступало, однако он «подчеркивает постоянную обеспокоенность общественности», пишут эксперты.