Часть пользователей вернули Apple Vision Pro в магазин, так как не смогли настроить шлем

Но судя по всему, некоторым пользователям гарнитура оказалась не по зубам. Аналитик Минг-Чи Куо утверждает, что часть возвратов обусловлена тем, что люди просто не могут разобраться с настройкой этого высокотехнологичного гаджета.

Конечно, есть и другие недовольные: габариты шлема, качество режима pass-through, и, конечно, цена в $3500.

Но сложности с первоначальной настройкой явно стоят особняком! К слову, сама Apple описывает процесс вполне ясно, так что проблема может крыться в непривычном интерфейсе с управлением взглядом и жестами.

Впрочем, находятся и ярые фанаты, которым VR-шлем от Apple пришелся по душе. Один технарь даже заявился в нем на собственную свадьбу, несмотря на уговоры жены!

А отдельные смельчаки и вовсе рискуют безопасностью, переходя дорогу или даже управляя Tesla Cybertruck в Vision Pro, игнорируя предупреждения.