Часть предзаказавших PlayStation 5 покупателей получат консоль лишь в 2021 году

При этом, что интересно, GameStop предлагает всем желающим отменить предзаказ. Те же, кто пожелает сохранить свое место в виртуальной очереди, получат свои консоли с ближайшими партиями, которые могут поступить лишь в 2021 году.

Напомним, PlayStation 5 поступит в продажу в “два этапа”: 12 ноября в США, Канада, Мексике, Австралии, Новой Зеландии и Южной Корее и 19 ноября во всем остальном мире, в том числе и в России. Цена консоли в нашей стране составит 37,999 рублей за версию PlayStation 5 без дисковода и 46,999 рублей за версию с оптическим приводом.