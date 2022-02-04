Часть привившихся от коронавируса людей начала жаловаться на ухудшение самочувствия по причинам, не связанным с вакциной

Наука и технологии
Вчера в 23:32
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Часть привившихся от коронавируса людей начала жаловаться на ухудшение самочувствия по причинам, не связанным с вакцинойЭто называется ноцебо
Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, что некоторые пациенты начали жаловаться на появление нежелательных явлений после вакцинации от коронавируса, но это не связано с прививкой.
По словам Крючкова, у части привившихся пациентов может наблюдаться эффект ноцебо, при котором люди жалуются на ухудшение состояния здоровья, но причины не связаны с вакциной. Причём такой эффект может наблюдаться и после прививки от гриппа, но негативные признаки также не связаны с препаратом.
«Есть исследование о том, что, оказывается, очень значительная доля нежелательных явлений в результате применения вакцин, системных особенно, обусловлена эффектом ноцебо. После первой инъекции у 70% людей эти явления могут быть вызваны как раз эффектом ноцебо», — подчеркнул учёный.
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Источник: URA.RU