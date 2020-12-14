Часть России временно потеряла доступ к YouTube

При попытке попасть на тот же YouTube, пользователи увидят сообщение об ошибке. В нём администрация сервиса извиняется за доставленные неудобства и обещает исправить всё в ближайшее время. Нечто подобное можно увидеть и при попытке попасть в Gmail или Google Документы. Стоит отметить, что при использовании браузера Tor, доступ ко всем сервисам компании восстанавливается.

Возможно, в ближайшее время доступ к сервисам вновь будет восстановлен. При этом сама Google пока что никак не комментирует произошедшее.