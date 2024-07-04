Часть сотрудников Samsung переведут на 6-дневную рабочую неделю

По информации DigiTimes Asia, Samsung Display планирует ввести 6-дневную рабочую неделю с нормой в 64 часа для всех сотрудников.

Компания подала соответствующий запрос в Министерство труда и ожидает его рассмотрения, несмотря на то, что законы Южной Кореи ограничивают рабочую неделю до 52 часов.

Ранее, в июне, Samsung Group уже внедрила 6-дневную рабочую неделю для ключевых сотрудников, занятых в бизнесе полупроводников и смартфонов.

В апреле дополнительный рабочий день был добавлен для руководящего состава. Постепенно все больше подразделений компании переходит на новый формат работы.

Решение Samsung связано с высокой конкуренцией на рынке OLED-дисплеев и необходимостью увеличения производства, а также с падением доходов.

Прошлый год стал для компании наименее прибыльным за последние 10 лет, а полупроводниковый бизнес принёс компании убытки в размере $11 млрд.