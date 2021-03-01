Наука и технологии
Сегодня в 08:14
Часть владельцев PS4 и PS5 третий день не могут запускать игры из-за проблем с сетевыми функциями консолей
Возможно, это самая крупная неполадка со времён 2011 года
Платформа PlayStation Network столкнулась с массовыми проблемами в работе ещё в ночь на субботу. Они затронули консоли PSVita, PS3, PS4 и PS5 – часть владельцев именно этих устройств не могут запускать игры.
Несмотря на то, что компания Sony официально заявила о скором устранении проблемы, на деле она остаётся актуальной даже сегодня, в понедельник 1 марта. При этом если проследить динамику жалоб в Twitter, то можно обнаружить, что немалая часть владельцев игровых консолей Sony начали писать о неполадках почти за сутки до объявления компании, то есть в ночь с четверга на пятницу.
Проверить работоспособность PlayStation Network можно по ссылке. От себя отметим, что случившееся немного напоминает произошедшее в 2011 году — тогда, правда, сервис «вырубился» на 24 дня. Онлайн-магазин PlayStation Store оставался недоступен и того дольше — 42 дня.