Часть владельцев PS4 и PS5 третий день не могут запускать игры из-за проблем с сетевыми функциями консолей

Несмотря на то, что компания Sony официально заявила о скором устранении проблемы, на деле она остаётся актуальной даже сегодня, в понедельник 1 марта. При этом если проследить динамику жалоб в Twitter, то можно обнаружить, что немалая часть владельцев игровых консолей Sony начали писать о неполадках почти за сутки до объявления компании, то есть в ночь с четверга на пятницу.