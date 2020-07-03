Часть жителей целого российского региона лишилась интернета

”Отключение произошло во второй половине дня. Магистраль повредили сторонние организации при проведении строительных работ в Поронайском районе, лишив в результате связи с материком. На место происшествия сразу же выехали специалисты, сейчас они еще продолжают работу”, - говорится в официальном сообщении пресс-службы Ростелекома, переданном новостному агентству РИА Новости.

При этом по словам представителей компании, на момент написания данного материала, работа интернета на Сахалине практически восстановлена. Что интересно, обещание исправить ситуацию в течение дня было дано практически сразу после происшествия.