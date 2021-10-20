Частая зевота может быть признаком склероза или диабета

Врач-терапевт и инфекционист Нуржахан Фаллахи рассказала, признаком каких заболеваний может стать частая зевота. Она раскрыла опасность частой зевоты и назвала ее симптомом депрессии и сахарного диабета.

“Как симптом заболевания зевота может проявляться, например, при: депрессии – когда в крови повышается уровень кортизола (гормона стресса), нарушении в работе щитовидной железы, сахарном диабете, рассеянном склерозе, снижении уровня гемоглобина, концентрации половых гормонов, при патологии со стороны сердечно-сосудистой системы (инфаркт миокарда, постинсультное состояние), заболевании печени, связанные с нарушением жирового обмена”, — рассказала Нуржахан Фаллахи.

При этом Фаллахи посоветовала не ставить себе диагнозы самостоятельно и не волноваться, а обратиться к специалистам. Она напомнила, что часто люди зевают при усталости, недосыпе, стрессе или скуке. Также, такая реакция проявляется у пациентов после приема препаратов от аллергии и антидепрессантов.