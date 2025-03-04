Частная компания Firefly стала первой, успешно посадившей космический аппарат на Луну

В отличие от Odysseus от Intuitive Machines, который в прошлом году упал на бок, Blue Ghost остался в рабочем состоянии и успешно начал передачу данных.

Аппарат пробудет в активном режиме 14 земных дней, до наступления лунной ночи. За это время он сделает снимки затмения и поверхности Луны, а также протестирует буровые системы NASA.

Напомним, что запуск состоялся 15 января, а спустя месяц аппарат вышел на орбиту Луны. На момент написания материала им было отправлено 27 ГБ научных данных, что делает Firefly лидером среди коммерческих миссий NASA CLPS.

В компании отмечают, что самая сложная часть миссии позади, а посадка — исторический прорыв для частной космонавтики.