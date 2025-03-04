Частная компания Firefly стала первой, успешно посадившей космический аппарат на Луну

Опубликовано 04 марта 2025, 08:381 мин.
Частная компания Firefly стала первой, успешно посадившей космический аппарат на ЛунуЭпохальное событие
Космический аппарат Blue Ghost компании Firefly Aerospace успешно сел на Луну, став первым частным аппаратом, совершившим мягкую посадку.
В отличие от Odysseus от Intuitive Machines, который в прошлом году упал на бок, Blue Ghost остался в рабочем состоянии и успешно начал передачу данных.
Аппарат пробудет в активном режиме 14 земных дней, до наступления лунной ночи. За это время он сделает снимки затмения и поверхности Луны, а также протестирует буровые системы NASA.
Напомним, что запуск состоялся 15 января, а спустя месяц аппарат вышел на орбиту Луны. На момент написания материала им было отправлено 27 ГБ научных данных, что делает Firefly лидером среди коммерческих миссий NASA CLPS.
В компании отмечают, что самая сложная часть миссии позади, а посадка — исторический прорыв для частной космонавтики.