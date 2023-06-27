Частная компания отправит в космос журналистов BBC и учёных уже 29 июня

В состав экипажа войдут журналисты ВВС и сотрудники Национального исследовательского совета Италии. Руководителем миссии будет экс-подполковник военно-воздушных сил США Майк Массучи, а пилотирование космического судна VSS Unity будет осуществляться бывшим итальянским подполковником Никола Печиле.

Ранее Virgin Galactic уже проводила некоммерческие полёты в космос — грядущий станет шестым. В прошлом месяце компания также запустила миссию с частными астронавтами.

Отметим, правда, что финансовое положение Virgin Galactic является неблагоприятным. Компания вынуждена была закрыть подразделение Virgin Orbit Holdings, а акции компании на бирже снизились на 18,4%.

Вопреки сложностям, руководство Virgin Galactic выразило намерение расширить свой бизнес и привлечь дополнительные $400 млн.