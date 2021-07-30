Частная компания впервые получила разрешение на тестирование мозгового чипа на людях

И вот, стартап Synchron Inc всё же получил соответствующее разрешение от Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA). Таким образом, компания из Нью-Йорка обошла в этом плане Neuralink Маска, став в принципе первой компанией с соответствующим разрешением, отмечает Business Wire.

Сообщается, что разработка Stentrode размером меньше спички в теории может позволить парализованным пациентам контролировать электронные устройства.

Тончайшая проволока будет выступать связующим звеном между мозговым чипом и имплантом, расположенным в грудной клетке. В свою очередь специальный передатчик займётся трансляцией сигнала вне тела — на компьютер или другое заранее подготовленное устройство.