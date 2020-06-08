Наука и технологии
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Частная российская космическая компания показала собственную сверхлегкую ракету-носитель
На данный момент у России нет собственной ракеты данного типа
Частная российская космическая компания “КосмоКурс” показала собственную сверхлегкую ракету-носитель — именно с ней она намерена участвовать в конкурсе Национальной технологической инициативы "Аэронет".
Что интересно, ранее, на основе материалов рабочей группы "Аэронет", в сети уже появлялось сообщение о том, что НТИ намерена заказать и профинансировать разработку нескольких ракет-носителей сверхлегкого класса. Правда, дальнейшее развитие, согласно имеющимся данным, получит лишь один проект.
Согласно все тем же материалам, уже в 2020 году, если все пойдет по плану, будет выделено 150 тыс долларов — их потратят на разработку не менее трех аванпроектов ракет.
”Представленный вариант ракеты в виде презентационных материалов направлен в НТИ. Из примерных требований НТИ мы сами сформулировали требования и на их основе подготовили проект”, — рассказал генеральный директор “КосмоКурс” Павел Пушкин.