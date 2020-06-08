Частная российская космическая компания показала собственную сверхлегкую ракету-носитель

Согласно все тем же материалам, уже в 2020 году, если все пойдет по плану, будет выделено 150 тыс долларов — их потратят на разработку не менее трех аванпроектов ракет.

”Представленный вариант ракеты в виде презентационных материалов направлен в НТИ. Из примерных требований НТИ мы сами сформулировали требования и на их основе подготовили проект”, — рассказал генеральный директор “КосмоКурс” Павел Пушкин.