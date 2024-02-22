Частный космический аппарат Одиссей в шаге от успешной приземлении на Луну

Построенный в Хьюстоне компанией Intuitive Machines, Одиссей успешно завершил два маневра двигателей в глубоком космосе 16 и 18 февраля и уверенно движется к своей цели.

Совсем скоро Одиссею предстоит настоящее испытание. «Самой большой задачей на сегодняшний день», — говорят специалисты миссии, — «станет “вход на лунную орбиту”, запланированный на 22 февраля».

Этот маневр двигателя переведет Одиссея на орбиту вокруг Луны в преддверии посадки на следующий день, 22 февраля, в 22:30 по Гринвичу.

Детище Intuitive Machines стремится стать первым частным лунным аппаратом, успешно достигшим поверхности Луны. Ранее попытки других компаний не увенчались успехом.

Он также может стать первым американским лунным аппаратом с тех пор, как в декабре 1972 года закончилась миссия «Аполлон-17».