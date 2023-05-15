Часто чувствуете себя голодным? Дольше останетесь молодым

Часто чувствуете себя голодным? Дольше останетесь молодымНовое открытие явно на это намекает
Голодаете и мечтаете о долголетии? Это, возможно, звучит как фантастика, но учёные из Мичиганского университета обнаружили удивительную связь между голодом и продолжительностью жизни.
Учёные провели серию экспериментов на мухах, уменьшив количество определённых аминокислот в их пище. Речь идёт о BCAA, которые обычно играют важную роль в питании многих видов.
Мухи, которым не хватало этих аминокислот, показывали признаки голода, предпочитая дрожжи сахару, и жили гораздо дольше, чем их собратья, кормившиеся пищей с высоким содержанием BCAA.
Но самый удивительный момент в этом исследовании заключается в том, что учёные смогли «включить» чувство голода у мух, используя красный свет — подход, известный как оптогенетика.
Мухи, которые испытывали этот «световой голод», ели в два раза больше, чем обычные мухи, и, что самое интересное, жили гораздо дольше!
Несмотря на то, что это открытие весьма привлекательно, учёные призывают к осторожности при применении их результатов к людям.