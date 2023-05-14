Часто смотрите YouTube? Возможно, у вас депрессия и тревога

Оказалось, что наиболее уязвимыми являются люди до 29 лет, а также те, кто увлечённо следит за жизнью других людей через платформу.

Представьте себе – вы заводите «друзей» на YouTube, узнаёте о их жизни больше, чем о своей, но... они о вас вообще ничего не знают.

Вот такие «односторонние отношения» называются «парасоциальными». Конечно, это может быть утешением для тех, кто страдает от социальной тревоги, но к сожалению, такие отношения лишь усугубляют проблему, так как они не включают реального общения.

На фоне своего открытия, доктор Балкомба советует: «Смотрите меньше YouTube и больше общайтесь в реальной жизни». Как говорится, «выходите из Интернета, там люди!».

В то же время исследователи отметили, что YouTube всё чаще используется в целях охраны психического здоровья. И ИИ-бум имеет шансы ещё больше помочь этому.