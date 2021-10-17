Частое мытьё рук назвали опасным для здоровья

Частое мытьё рук назвали опасным для здоровьяНо есть способ уменьшить потенциальный урон
По словам кандидата медицинских наук, врача-дерматолога Ирины Скорогудаевой, частое мытьё рук негативно влияет на кожу. Так, мыло уничтожает липидный барьер — тот самый, который ответственен за защиту кожи от повреждений и проникновения в организм опасных элементов.
Также неправильное мытьё рук может привести к развитию онкологических заболеваний, пишет «Москва 24» со ссылкой на слова специалиста.
Мыло для нашей кожи — это агрессивная среда. В его составе достаточно жёсткие детергенты <...> Детергенты повреждают кожу, из-за чего она начинает пропускать жидкость с нежелательными для организма соединениями. Поэтому нарушать барьер не рекомендуется.
Для дополнительного восстановления кожи рук, врач посоветовала наносить на неё крем после процедуры очищения.