Частое мытьё рук назвали опасным для здоровья

По словам кандидата медицинских наук, врача-дерматолога Ирины Скорогудаевой, частое мытьё рук негативно влияет на кожу. Так, мыло уничтожает липидный барьер — тот самый, который ответственен за защиту кожи от повреждений и проникновения в организм опасных элементов.

Также неправильное мытьё рук может привести к развитию онкологических заболеваний, пишет «Москва 24» со ссылкой на слова специалиста.