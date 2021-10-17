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Частое мытьё рук назвали опасным для здоровья

Но есть способ уменьшить потенциальный урон
За время пандемии многие стали чаще мыть свои руки. Но, как оказалось, такой подход может негативно сказаться на здоровье.
Частое мытьё рук назвали опасным для здоровья

По словам кандидата медицинских наук, врача-дерматолога Ирины Скорогудаевой, частое мытьё рук негативно влияет на кожу. Так, мыло уничтожает липидный барьер — тот самый, который ответственен за защиту кожи от повреждений и проникновения в организм опасных элементов.

Также неправильное мытьё рук может привести к развитию онкологических заболеваний, пишет «Москва 24» со ссылкой на слова специалиста.

Мыло для нашей кожи — это агрессивная среда. В его составе достаточно жёсткие детергенты <...> Детергенты повреждают кожу, из-за чего она начинает пропускать жидкость с нежелательными для организма соединениями. Поэтому нарушать барьер не рекомендуется.

Ирина Скорогудаева

Для дополнительного восстановления кожи рук, врач посоветовала наносить на неё крем после процедуры очищения.