Частые контакты с людьми делают акул крупнее и агрессивнее

Изучение рыб проходило на туристическом Тигровом пляже на Багамах. Так как море в тех краях достаточно неглубокое и чистое, туда нередко заглядывают акулы.

В свою очередь туроператоры, желая порадовать клиентов, специально их подкармливают, после чего предлагают услуги дайвинга.

И вот, эксперты выяснили, что те акулы, которые появляются на Тигровом пляже чаще остальных, по итогу становились крупнее своих сородичей, а уровень их гормонов оказался в 3-16 раз выше. При этом также среди них растёт и уровень агрессии, так как акулам внутри своего вида приходится больше конкурировать за еду.