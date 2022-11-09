Частые контакты с людьми делают акул крупнее и агрессивнее

Частые контакты с людьми делают акул крупнее и агрессивнееСтоит держать это в голове, приближаясь к ним
Группа учёных из Бразилии и США опубликовала результаты своего свежего исследования. Оказалось, что частые контакты людей и тигровых акул приводит к тому, что последние становятся крупнее и агрессивнее.
Изучение рыб проходило на туристическом Тигровом пляже на Багамах. Так как море в тех краях достаточно неглубокое и чистое, туда нередко заглядывают акулы.
В свою очередь туроператоры, желая порадовать клиентов, специально их подкармливают, после чего предлагают услуги дайвинга.
И вот, эксперты выяснили, что те акулы, которые появляются на Тигровом пляже чаще остальных, по итогу становились крупнее своих сородичей, а уровень их гормонов оказался в 3-16 раз выше. При этом также среди них растёт и уровень агрессии, так как акулам внутри своего вида приходится больше конкурировать за еду.