Частые перекусы назвали вредными и объяснили почему это так

Исследование, проведённое группой специалистов в области диетологии и терапии, показало, что привычка перекусывать между основными приёмами пищи может привести к серьёзным проблемам.

Одна из них, например, заключается в скрытом употреблении большого количества калорий. Как отмечают эксперты, во время перекусов мы часто выбираем не самые полезные продукты, что приводит к набору лишнего веса и ожирению.

Но это не единственная опасность, подчёркнутая диетологами. Учёные обнаружили, что каждый перекус является настоящей угрозой для здоровья наших зубов.

Слюна, выполняющая важную защитную функцию, перестает надёжно работать при постоянном перекусывании, в результате чего зубная эмаль разрушается. Врачи советуют тщательно полоскать рот водой после каждого перекуса, чтобы минимизировать воздействие кислот на зубы.

Кроме того, диетологи подчёркивают, что секрет долголетия заключается в правильном питании. Избегайте употребления рафинированного сахара и полуфабрикатов. По мнению исследователей, такой режим питания способствует здоровому образу жизни и может помочь нам прожить до 100 лет.