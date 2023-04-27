Часы Apple Watch наконец-то отвяжут от iPhone

Речь идёт о том, что с релизом watchOS 10, фирменные часы Apple потеряют привязку к iPhone — устройство можно будет синхронизировать и iPad или Mac. К сожалению, Android в этом списке всё ещё отсутствует.

Кроме того, сообщается, что приложение Health, доступное только на iPhone, может появиться в 2023 году и на iPad. Напомним, что приложение собирает данные о здоровье и фитнесе с Apple Watch.

Стоит отметить, что некоторое время назад журналист и популярный инсайдер Марк Гурман назвал watchOS 10 «крупным» обновлением с «новым интерфейсом». Анонс системы ожидается летом, на WWDC 2023.