Часы Apple Watch научили следить за ментальным здоровьем

Они уже сейчас помогают пользователям контролировать свою физическую активность и здоровье. Недавние же исследования показали, что устройства, такие как Apple Watch, могут точно оценивать психологическую устойчивость и благополучие человека.

Стоит отметить, что все мы живём в мире, полном стресса и тревог. А это, в свою очередь, может привести к психическим расстройствам. Они составляют 13% общей болезненности населения и все больше людей нуждаются в доступной психологической помощи.

Учёные из системы здравоохранения Mount Sinai обнаружили, что алгоритмы машинного обучения, применяемые к данным, собранным с носимых устройств, могут точно оценивать психическое благополучие человека.

Это открывает путь для удалённого мониторинга ментального здоровья без необходимости заполнения специальных анкет. В исследовании участвовали 329 медицинских работников из семи больниц Нью-Йорка.

Участники носили Apple Watch Series 4 или 5, которые измеряли вариабельность сердечного ритма и пульс в состоянии покоя. Полученные данные позволили идентифицировать устойчивость или благополучие, что указывает на возможность дальнейшей оценки психологических характеристик через данные носимых устройств.

Такой подход может сделать психологическую помощь доступнее для всех. Учёные планируют продолжать улучшать данную технологию, изучая больше людей и различные состояния здоровья.