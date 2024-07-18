Часы Apple Watch превратили в маленький iPod

По словам разработчиков, TinyPod позволяет использовать любые Apple Watch, но особенно удобен с моделями с поддержкой сотовой связи.

Это позволяет оставлять телефон дома, сохраняя доступ к основным функциям — сообщениям, звонкам, мобильным платежам и воспроизведению музыки.

Новинку уже можно заказать, а доставка первым покупателям на лето 2024 года. Чехол доступен в трех разных размерах.