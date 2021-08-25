Часы Apple Watch Series 7 получат совершенно новый дизайн и станут самыми крупными за всю историю серии

Наука и технологии
Сегодня в 08:33
Часы Apple Watch Series 7 получат совершенно новый дизайн и станут самыми крупными за всю историю серииВпервые с 2018 года
Уже совсем скоро, в сентябре, состоится презентация новеньких iPhone 13. По последним данным, в том же месяце нас ждёт ряд других мероприятий, на одном из которых представят и новейшие Apple Watch Series 7.
Интернет-инсайдеры выяснили, что часы получат совершенно новый дизайн, пишет MacRumors. При этом из нововведений также можно отметить их увеличение. Apple Watch получат версии на 41 и 45 мм. Для сравнения, текущие Apple Watch Series 6 представлены в модификациях на 40 и 44 мм.
Отметим, что ранее в сети проскакивала информация, согласно которой новые смарт-часы Apple будут напоминать недавние iPhone 12 своей угловатостью. Возможно, именно об этом изменении внешнего вида и говорят свежие «утечки» от инсайдеров.