Часы Apple Watch Series 7 получат совершенно новый дизайн и станут самыми крупными за всю историю серии

Впервые с 2018 года

Уже совсем скоро, в сентябре, состоится презентация новеньких iPhone 13. По последним данным, в том же месяце нас ждёт ряд других мероприятий, на одном из которых представят и новейшие Apple Watch Series 7.