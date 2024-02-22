Часы Google Pixel Watch 2 научатся сообщать время через вибрацию

Опубликовано 22 февраля 2024, 07:58
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Часы Google Pixel Watch 2 научатся сообщать время через вибрациюНеожиданный апдейт
Представьте: вам нужно узнать время, но смотреть на часы неудобно. С Pixel Watch 2 это не проблема! Скоро на них появится функция, которая сообщит вам текущее время... вибрацией!
Легким двойным касанием по экрану часы передадут вам время серией вибраций: одна вибрация — десяток минут, короткая — единица.
Хотите узнать только четверть часа? Хватит и одного касания, часы ответят соответствующим количеством вибраций.
Но это еще не все! Вы сможете выбрать формат вибрации:
- Цифры: длинная вибрация — 10, короткая — 1.
- Ближайшие 15 минут: одна вибрация за каждые 15 минут.
Функция пока тестируется на некоторых устройствах, но, скорее всего, появится для всех уже в следующем обновлении Pixel Feature Drop.
Кстати, «вибро-время» это не только про удобство. Это отличный помощник для людей с нарушениями зрения, ведь им не нужно будет смотреть на экран.