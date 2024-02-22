Часы Google Pixel Watch 2 научатся сообщать время через вибрацию

Но это еще не все! Вы сможете выбрать формат вибрации:

Цифры: длинная вибрация — 10, короткая — 1.

длинная вибрация — 10, короткая — 1. Ближайшие 15 минут: одна вибрация за каждые 15 минут.

Функция пока тестируется на некоторых устройствах, но, скорее всего, появится для всех уже в следующем обновлении Pixel Feature Drop.

Кстати, «вибро-время» это не только про удобство. Это отличный помощник для людей с нарушениями зрения, ведь им не нужно будет смотреть на экран.