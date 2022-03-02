Часы принадлежащей Google компании оставляют ожоги на коже пользователей

Сообщается, что огромное количество пользователей столкнулось с ожогами кожи, вызванными часами. Связано это с тем, что у устройства перегревался аккумулятор — на это поступило 174 жалобы.

На данный момент Fitbit продала около 1 млн девайсов только на территории США. За пределами страны это число не достигло и 700 тыс. При этом проблема коснулась менее 0,01% устройств.

Несмотря на это, компания-производитель приняла решение отозвать все проданные часы. Вместе с этим Fitbit пообещала возместить его цену в 299 долларов США. Более того, все владельцы Ionic, вернувшие часы, получат 40%-скидку на приобретение других продуктов компании.